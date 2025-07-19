#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
533.61
621.07
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
533.61
621.07
6.78
Мир

В Узбекистане раскрыли террористическую ячейку подразделения ИГИЛ

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 11:38 Фото: Zakon.kz
Служба государственной безопасности Узбекистана опубликовала кадры жесткого задержания предполагаемых участников ячейки "Вилаят Хорасан", входящей в международную террористическую организацию ИГИЛ, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемых задержали в городе Намангане во время оперативных мероприятий, проведенных спецорганами совместно с ОВД.

"Проведены обыски в жилых помещениях 16 членов группы, в качестве вещественных доказательств изъяты 37 мобильных устройств связи, 51 экземпляр религиозной литературы без указания издателя, 40 DVD-дисков, четыре флеш-карты, а также ноутбук и планшет", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, организатором ячейки были созданы виртуальные каналы и группы в мессенджере Telegram, насчитывающие в общей сложности более 120 участников. Там распространялись экстремистские материалы.

Отмечается, что в 2022 году главарь ячейки проходила религиозное обучение в "худжре", организованной в Стамбуле, вследствие чего ее взгляды сильно изменились. Также в СГБ сообщили, что одним из членов ячейки оказался учредитель частного университета в городе Намангане.

По информации правоохранителей, в настоящее время в отношении организатора и трех активных участников группы возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям уголовного кодекса, избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении остальных участников группы также проводятся следственные действия.

Ранее стало известно о том, сколько человек получили в Казахстане большие тюремные сроки за терроризм и экстремизм.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Трамп обвинил известного медиамагната в клеве из-за рисунка женщины
Мир
12:07, Сегодня
Трамп обвинил известного медиамагната в клеве из-за рисунка женщины
Первую с 2011 года АЭС планируют построить в Японии
Мир
10:17, Сегодня
Первую с 2011 года АЭС планируют построить в Японии
Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией
Мир
06:59, Сегодня
Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: