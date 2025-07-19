В Узбекистане раскрыли террористическую ячейку подразделения ИГИЛ

Служба государственной безопасности Узбекистана опубликовала кадры жесткого задержания предполагаемых участников ячейки "Вилаят Хорасан", входящей в международную террористическую организацию ИГИЛ, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемых задержали в городе Намангане во время оперативных мероприятий, проведенных спецорганами совместно с ОВД.

"Проведены обыски в жилых помещениях 16 членов группы, в качестве вещественных доказательств изъяты 37 мобильных устройств связи, 51 экземпляр религиозной литературы без указания издателя, 40 DVD-дисков, четыре флеш-карты, а также ноутбук и планшет", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, организатором ячейки были созданы виртуальные каналы и группы в мессенджере Telegram, насчитывающие в общей сложности более 120 участников. Там распространялись экстремистские материалы.

Отмечается, что в 2022 году главарь ячейки проходила религиозное обучение в "худжре", организованной в Стамбуле, вследствие чего ее взгляды сильно изменились. Также в СГБ сообщили, что одним из членов ячейки оказался учредитель частного университета в городе Намангане.

По информации правоохранителей, в настоящее время в отношении организатора и трех активных участников группы возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям уголовного кодекса, избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении остальных участников группы также проводятся следственные действия.

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