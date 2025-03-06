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Мир

Турция подарит миру несколько миллионов цветов к 8 Марта

Турция к 8 марта отправила рекордное количество срезанных цветов , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 08:50 Фото: аа
В преддверии Международного женского дня Турция отправила в несколько стран мира рекордное количество срезанных цветов, сообщает Zakon.kz.

По данным Anadolu Ajansi, в этом году 75 млн штук цветов получат 34 страны мира. Этот впечатляющий результат стал возможен благодаря труду турецких женщин. Они составляют 80% рабочей силы в цветочном секторе.

Фото: aa

По словам главы Ассоциации экспортеров декоративных растений и продукции Исмаила Йылмаза, спрос на турецкие цветы к 8 Марта вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о растущей популярности этого традиционного подарка.

Основными импортерами турецких цветов стали:

  • Нидерланды;
  • Великобритания;
  • Германия;
  • Болгария;
  • Румыния.

Фото: aa

"Даже в условиях конфликта турецкие цветы были отправлены в Россию и Украину", – говорится в публикации.

На днях большая королевская семья Иордании поздравила мусульман с началом Рамазана.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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