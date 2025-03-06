Турция подарит миру несколько миллионов цветов к 8 Марта
Фото: аа
В преддверии Международного женского дня Турция отправила в несколько стран мира рекордное количество срезанных цветов, сообщает Zakon.kz.
По данным Anadolu Ajansi, в этом году 75 млн штук цветов получат 34 страны мира. Этот впечатляющий результат стал возможен благодаря труду турецких женщин. Они составляют 80% рабочей силы в цветочном секторе.
Фото: aa
По словам главы Ассоциации экспортеров декоративных растений и продукции Исмаила Йылмаза, спрос на турецкие цветы к 8 Марта вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о растущей популярности этого традиционного подарка.
Основными импортерами турецких цветов стали:
- Нидерланды;
- Великобритания;
- Германия;
- Болгария;
- Румыния.
Фото: aa
"Даже в условиях конфликта турецкие цветы были отправлены в Россию и Украину", – говорится в публикации.
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