Жители Японии в страхе спасаются от лесных пожаров

По данным Агентства по борьбе со стихийными бедствиями, с момента начала пожара в Офунато (Япония) 25 февраля уничтожено около 5190 акров леса, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, Япония борется с лесным пожаром, который повредил десятки домов и вынудил сотни жителей эвакуироваться в северо-восточном прибрежном городе.

Агентство по борьбе со стихийными бедствиями и пожарами сообщило, что по меньшей мере 84 дома повреждены и более 1200 человек эвакуированы. В некоторых районах огонь утих. Более 2000 военнослужащих и пожарных мобилизировали по всей стране.

Агентство сообщило, что 27 февраля на дороге нашли мертвого мужчину. Власти выясняют, была ли его смерть связана с пожаром.

А ранее стало известно, что ощутимое землетрясение произошло в Индонезии.

