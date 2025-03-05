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Мир

Жители Японии в страхе спасаются от лесных пожаров

Лесные пожары, деревья, огонь, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 07:55 Фото: pixabay
По данным Агентства по борьбе со стихийными бедствиями, с момента начала пожара в Офунато (Япония) 25 февраля уничтожено около 5190 акров леса, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, Япония борется с лесным пожаром, который повредил десятки домов и вынудил сотни жителей эвакуироваться в северо-восточном прибрежном городе.

Агентство по борьбе со стихийными бедствиями и пожарами сообщило, что по меньшей мере 84 дома повреждены и более 1200 человек эвакуированы. В некоторых районах огонь утих. Более 2000 военнослужащих и пожарных мобилизировали по всей стране.

Агентство сообщило, что 27 февраля на дороге нашли мертвого мужчину. Власти выясняют, была ли его смерть связана с пожаром.

А ранее стало известно, что ощутимое землетрясение произошло в Индонезии.

Аксинья Титова
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