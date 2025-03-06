Вертолет с военными упал в Гондурасе

Четверо военнослужащих пострадали в результате падения американского вертолета Black Hawk в Гондурасе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Newsweek, инцидент произошел близ города Комаягуа, в окрестностях авиабазы Энрике Сото Кано.

"Упал вертолет UH-60 Sikorsky UH-60 Black Hawk с четырьмя военнослужащими на борту. Все они получили ранения", – говорится в сообщении.

В Агентстве гражданской авиации Гондураса заявили о том, что обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что итоговый отчет о расследовании крушения самолета в Актау опубликуют до конца 2025 года.