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Мир

Вертолет с военными упал в Гондурасе

вертолет с военными упал в Гондурасе, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 18:52 Фото: pixabay
Четверо военнослужащих пострадали в результате падения американского вертолета Black Hawk в Гондурасе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Newsweek, инцидент произошел близ города Комаягуа, в окрестностях авиабазы Энрике Сото Кано.

"Упал вертолет UH-60 Sikorsky UH-60 Black Hawk с четырьмя военнослужащими на борту. Все они получили ранения", – говорится в сообщении.

В Агентстве гражданской авиации Гондураса заявили о том, что обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что итоговый отчет о расследовании крушения самолета в Актау опубликуют до конца 2025 года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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