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События

Крушение самолета в Актау: итоговый отчет опубликуют до конца 2025 года

Крушение самолета в Актау: итоговый отчет опубликуют до конца 2025 года, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 16:44 Фото: primeminister.kz
Вице-премьер Канат Бозумбаев провел встречу с директором Европейского и Североатлантического бюро ИКАО Николя Ралло. Об этом Zakon.kz сообщили 6 марта 2025 года в пресс-службе главы правительства.

Так, Канат Бозумбаев выразил признательность ИКАО за постоянную поддержку по вопросам сотрудничества с Казахстаном и поблагодарил за своевременное направление независимого эксперта Тормодура Тормодссона на место крушения судна Azerbaijan Airlines.

"От имени правительства выражаю лично вам нашу искреннюю признательность за постоянную поддержку, оказываемую нам, в том числе за поддержку наших инициатив. С целью полного завершения данного расследования, мы продолжим взаимодействие с ИКАО".Канат Бозумбаев

Фото: primeminister.kz

Вице-премьер отметил, что с первых дней авиакатастрофы Казахстан был нацелен на объективное и всестороннее расследование.

В свою очередь Николя Ралло высоко оценил предварительный отчет о расследовании крушения самолета авиакомпании "Azerbaijan Airlines", проведенный и опубликованный Казахстаном в короткие сроки.

Фото: primeminister.kz

"Хочу отметить Казахстан и всю Комиссию по расследованию за их усилия, которые позволили завершить этот предварительный отчет менее чем за 1,5 месяца после катастрофы. Я призываю вас продолжать обеспечивать полное соблюдение Конвенции о международной гражданской авиации на протяжении всего процесса расследования".Николя Ралло

Также в дополнении сказано, что итоговый отчет по расследованию авиакатастрофы в Актау будет опубликован до конца 2025 года в соответствии с Чикагской конвенцией.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. На борту разбившегося Embraer 190 находились 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.

15 января 2025 года стало известно, что Казахстан получил расшифровку информации из черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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