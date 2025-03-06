Крушение самолета в Актау: итоговый отчет опубликуют до конца 2025 года

Вице-премьер Канат Бозумбаев провел встречу с директором Европейского и Североатлантического бюро ИКАО Николя Ралло. Об этом Zakon.kz сообщили 6 марта 2025 года в пресс-службе главы правительства.

Так, Канат Бозумбаев выразил признательность ИКАО за постоянную поддержку по вопросам сотрудничества с Казахстаном и поблагодарил за своевременное направление независимого эксперта Тормодура Тормодссона на место крушения судна Azerbaijan Airlines.

"От имени правительства выражаю лично вам нашу искреннюю признательность за постоянную поддержку, оказываемую нам, в том числе за поддержку наших инициатив. С целью полного завершения данного расследования, мы продолжим взаимодействие с ИКАО". Канат Бозумбаев

Фото: primeminister.kz

Вице-премьер отметил, что с первых дней авиакатастрофы Казахстан был нацелен на объективное и всестороннее расследование.

В свою очередь Николя Ралло высоко оценил предварительный отчет о расследовании крушения самолета авиакомпании "Azerbaijan Airlines", проведенный и опубликованный Казахстаном в короткие сроки.

Фото: primeminister.kz

"Хочу отметить Казахстан и всю Комиссию по расследованию за их усилия, которые позволили завершить этот предварительный отчет менее чем за 1,5 месяца после катастрофы. Я призываю вас продолжать обеспечивать полное соблюдение Конвенции о международной гражданской авиации на протяжении всего процесса расследования". Николя Ралло

Также в дополнении сказано, что итоговый отчет по расследованию авиакатастрофы в Актау будет опубликован до конца 2025 года в соответствии с Чикагской конвенцией.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. На борту разбившегося Embraer 190 находились 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.

15 января 2025 года стало известно, что Казахстан получил расшифровку информации из черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау.