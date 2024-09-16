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Подозреваемый в покушении на Трампа в гольф-клубе во Флориде взят под стражу

Райан Раут - предполагаемый убийца Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 08:34 Фото: foxnews
Предполагаемый стрелок, который, по словам властей, напал на бывшего президента США Дональда Трампа, когда тот играл в гольф во Флориде, задержан, сообщает Zakon.kz.

Источники в правоохранительных органах опознали подозреваемого как Райана Уэсли Раута, 58 лет.

Раут, имеющий длительную судимость в Северной Каролине. Он часто публиковал посты о политике и делал пожертвования исключительно кандидатам от Демократической партии и благотворительным организациям, начиная с 2019 года.

Райан Раут - предполагаемый убийца Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 08:34

Фото: nypost

В своем посте от 22 апреля, когда 81-летний Байден еще баллотировался на переизбрание, он посоветовал ему вести кампанию, направленную на сохранение "демократической и свободной Америки".

Он заявил, что Трамп хочет "сделать американцев рабами, восставшими против хозяина".

Предположительно, в момент нападения на Трампа Раут был вооружен АК-47. Его арестовали в соседнем округе Мартин.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пережил второе покушение на свою жизнь.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло первое покушение на жизнь бывшего президента США. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

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