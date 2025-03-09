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Мир

Аэропорт Гамбурга полностью прекратил работу из-за стихийной забастовки

аэропорт, самолет, путешествия, перелет, авиарейсы, , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 15:29 Фото: pixabay
Внезапная забастовка сотрудников аэропорта Гамбург-Фульсбюттель привела к полному прекращению его работы 9 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях воздушной гавани.

"Аэропорт закрыт 9 марта из-за забастовки, которую объявили сотрудники, входящие в профсоюз Verdi, без предварительного уведомления. По этой причине в течение дня не будет ни вылетов, ни прилетов. Если у вас есть вопросы о рейсе, свяжитесь с вашей авиакомпанией", – говорится в официальном аккаунте аэропорта сети Х.

По информации редакции Bild, ситуация может ухудшиться еще сильнее: профсоюз Verdi уже анонсировал новые забастовки в понедельник, 11 марта, в аэропортах Берлина, Ганновера и Франкфурта.

Ранее в МВД Казахстана прокомментировали инцидент в аэропорту Алматы, где мужчина напал на сотрудницу воздушной гавани и заявил о бомбе в своем рюкзаке. Инцидент случился 7 марта 2025 года.

Подозреваемого в нападении мужчину с санкции суда поместили под стражу на два месяца. В его отношении возбудили три уголовных дела.

Андрей Дюсупов
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