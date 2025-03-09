Аэропорт Гамбурга полностью прекратил работу из-за стихийной забастовки

Внезапная забастовка сотрудников аэропорта Гамбург-Фульсбюттель привела к полному прекращению его работы 9 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях воздушной гавани.

"Аэропорт закрыт 9 марта из-за забастовки, которую объявили сотрудники, входящие в профсоюз Verdi, без предварительного уведомления. По этой причине в течение дня не будет ни вылетов, ни прилетов. Если у вас есть вопросы о рейсе, свяжитесь с вашей авиакомпанией", – говорится в официальном аккаунте аэропорта сети Х.

⚠️Flughafen am 9. März geschlossen – ver.di streikt unangkündigt⚠️



Aus diesem Grund ist der Flughafen geschlossen und es finden den gesamten Tag keine Abflüge und Ankünfte statt.

Bitte wenden Sie sich an Ihre Airline für Fragen zu Ihrem Flug. pic.twitter.com/uFRDKCPayu — Hamburg Airport 🕊 (@HamburgAirport) March 9, 2025

По информации редакции Bild, ситуация может ухудшиться еще сильнее: профсоюз Verdi уже анонсировал новые забастовки в понедельник, 11 марта, в аэропортах Берлина, Ганновера и Франкфурта.

Ранее в МВД Казахстана прокомментировали инцидент в аэропорту Алматы, где мужчина напал на сотрудницу воздушной гавани и заявил о бомбе в своем рюкзаке. Инцидент случился 7 марта 2025 года.

Подозреваемого в нападении мужчину с санкции суда поместили под стражу на два месяца. В его отношении возбудили три уголовных дела.