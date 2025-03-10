Мэр Стамбула вступил в борьбу за пост президента Турции
Кандидат от Республиканской народной партии Имамоглу начал свою президентскую кампанию с символического визита в Измир. Он назвал его "городом первого выстрела и последней победы". Затем он отправился в Кайсери.
Фото: Х/imamoglu_int
По информации на странице Экрема Имамоглу в Х, он выступил с призывом ко всем гражданам сплотиться перед лицом тирании единоличной власти и призвал членов кемалистской партии активно участвовать в праймериз 23 марта. Праймериз определит кандидата от партии на предстоящих президентских выборах.
Фото: Х/imamoglu_int
Мэр Стамбула, также затронул тему давления на него со стороны властей. В своей речи он упомянул уголовные дела против него, включая:
- дело об оскорблении;
- угрозы прокурору;
- дело о поддельном дипломе.
Он также заявил, что недавно власти арестовали имущество более 10 человек из его окружения.
"С 2014 года у меня лишь одно "преступление" – быть Экремом Имамоглу, которого невозможно победить на выборах. Ты уже четырежды это испытал, а впереди тебя ждёт пятое и последнее поражение. Как бы ты ни пытался, день выборов неизбежен", – заявил он обращаясь к президенту Эрдогану.
Фото: Х/imamoglu_int
Тем временем, в преддверии Международного женского дня, Турция отправила в 34 страны мира 75 млн штук цветов.