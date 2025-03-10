Мэр Стамбула вступил в борьбу за пост президента Турции

8 марта мэр Стамбула Экрем Имамоглу официально вступил в борьбу за пост президента страны, сообщает Zakon.kz.

Кандидат от Республиканской народной партии Имамоглу начал свою президентскую кампанию с символического визита в Измир. Он назвал его "городом первого выстрела и последней победы". Затем он отправился в Кайсери.

Фото: Х/imamoglu_int

По информации на странице Экрема Имамоглу в Х, он выступил с призывом ко всем гражданам сплотиться перед лицом тирании единоличной власти и призвал членов кемалистской партии активно участвовать в праймериз 23 марта. Праймериз определит кандидата от партии на предстоящих президентских выборах.

Фото: Х/imamoglu_int

Мэр Стамбула, также затронул тему давления на него со стороны властей. В своей речи он упомянул уголовные дела против него, включая:

дело об оскорблении;

угрозы прокурору;

дело о поддельном дипломе.

Он также заявил, что недавно власти арестовали имущество более 10 человек из его окружения.

"С 2014 года у меня лишь одно "преступление" – быть Экремом Имамоглу, которого невозможно победить на выборах. Ты уже четырежды это испытал, а впереди тебя ждёт пятое и последнее поражение. Как бы ты ни пытался, день выборов неизбежен", – заявил он обращаясь к президенту Эрдогану.

Фото: Х/imamoglu_int

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