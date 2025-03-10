Парень с волосатым лицом попал в Книгу рекордов Гиннесса

18-летний Лалит Патидар с "синдромом оборотня" 6 марта стал рекордсменом Книги Гиннеса, сообщает Zakon.kz.

По данным Книги рекордов Гиннеса, парень из Индии болеет гипертрихозом. Эта болезнь вызывает аномальный рост волос. Как следствие, его лицо на 95% покрыто волосами. На квадратный сантиметр его кожи приходится 201,72 волоса.

Фото: guinnessworldrecords

Лалит – один из примерно 50 задокументированных случаев, зарегистрированных по всему миру со времен Средневековья. Этот факт делает его одним на млдр человек.

В повседневной жизни Патидар с детства сталкивается с насмешками и оскорблениями из-за своей особенности.

"Люди боятся меня, но когда узнают, понимают, что между ними не так много отличий", – рассказал он.

Лалит полностью принимает себя и то, что делает его уникальным. Рекордсмен даже приглашает всех желающих присоединиться к нему в его повседневной жизни в рамках своего YouTube-канала.

Также на днях блогер установил рекорд по стоянию без движения на улице.