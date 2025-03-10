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Мир

Джастина Трюдо в правящей партии Канады сменил Марк Карни

Марк Карни избран новым лидером правящей либеральной партии Канады, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 07:10 Фото: Х/MarkJCarney
9 марта новым лидером правящей партии Канады после отставки Джастина Трюдо стал экс-глава Центробанка Канады Марк Карни, сообщает Zakon.kz.

На выборах лидера правящей Либеральной партии Канады кандидатура Карни набрала 86% голосов. Это чуть менее 152 тыс. членов партии.

59-летнего Карни уже много лет считали потенциальным лидером либералов, в основном благодаря его репутации в сфере финансов. Он позиционировал себя как аутсайдер, не входящий в непопулярное правительство Трюдо, и отмечал, что хочет сосредоточиться на улучшении экономической ситуации в стране.

Ожидается, что он вскоре займет и кресло премьер-министра страны. Новый лидер партии выразил слова благодарности однопартийцам на своей странице в Х.

Известно, что Карни поддерживает отправку Украине финансовой и военной помощи. Он также выступает против вхождения Канады в состав США.

Он был главой Банка Канады в 2008-2013 годах, в первые годы после всемирного финансового кризиса. Затем в 2013–2020 годах он возглавлял Банк Англии, и его служба на этом посту пришлась на бурные годы брексита.

В последние несколько месяцев Карни служил советником Трюдо по экономике, но впоследствии стал критиковать бывшего премьера за его действия в этой сфере.

"Я – не единственный член Либеральной партии в Канаде, который считает, что премьер-министр и его команда слишком часто отвлекались от экономики", – говорил Карни.

Также 9 марта в столице Румынии Бухаресте возле здания Центральной избирательной комиссии страны начались массовые протесты.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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