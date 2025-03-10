Будущий премьер Канады сделал заявление о присоединении страны к США

Новый лидер правящей Либеральной партии Канады Марк Карни, который в ближайшее время станет премьер-министром, заявил о недоверии Соединенным Штатам, сообщает Zakon.kz.

Выступая в воскресенье, 9 марта 2025 года, на партийном съезде, он заявил, что Канада никогда не станет частью США. Трансляция речи Карни опубликована на YouTube-канале CBC News.

Политик также высказался о тарифах, введенных американским президентом Дональдом Трампом, назвав их главной угрозой стране. При этом он подчеркнул, что Канада не позволит республиканцу "добиться успеха".

"Я знаю, что эти мрачные дни принесла нам страна, которой мы больше не можем доверять. Канада, объединившись, оправится от шока. Я обещаю вам, что вместе мы сумеем справиться с этим кризисом", – сказал Карни, говоря о новых тарифах, введенных США.

9 марта 2025 года правящая Либеральная партия Канады выбрала бывшего главу Банка страны Марка Карни своим новым лидером. В ближайшие дни он станет новым премьер-министром до следующих парламентских выборов, которые пока запланированы на 20 октября 2025 года.

Ранее Джастин Трюдо объявил, что покинет пост председателя правящей Либеральной партии Канады и уйдет в отставку с должности премьер-министра, но только после избрания нового лидера. Он занимает пост главы правительства с 2015 года.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах в отношении Мексики, Канады и Китая. Для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25%, а на товары из КНР – 10%. Он объяснил, что принял такое решение в связи с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков.