#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
494.84
537.4
5.58
Мир

Трюдо в правящей партии Канады сменил Марк Карни

Марк Карни избран новым лидером правящей либеральной партии Канады, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 07:10 Фото: Х/MarkJCarney
9 марта новым лидером правящей партии Канады после отставки Джастина Трюдо стал экс-глава Центробанка Канады Марк Карни, сообщает Zakon.kz.

На выборах лидера правящей Либеральной партии Канады кандидатура Карни набрала 86% голосов. Это чуть менее 152 тыс. членов партии.

59-летнего Карни уже много лет считали потенциальным лидером либералов, в основном благодаря его репутации в сфере финансов. Он позиционировал себя как аутсайдер, не входящий в непопулярное правительство Трюдо, и отмечал, что хочет сосредоточиться на улучшении экономической ситуации в стране.

Ожидается, что он вскоре займет и кресло премьер-министра страны. Новый лидер партии выразил слова благодарности однопартийцам на своей странице в Х.

Известно, что Карни поддерживает отправку Украине финансовой и военной помощи. Он также выступает против вхождения Канады в состав США.

Он был главой Банка Канады в 2008-2013 годах, в первые годы после всемирного финансового кризиса. Затем в 2013–2020 годах он возглавлял Банк Англии, и его служба на этом посту пришлась на бурные годы брексита.

В последние несколько месяцев Карни служил советником Трюдо по экономике, но впоследствии стал критиковать бывшего премьера за его действия в этой сфере.

"Я – не единственный член Либеральной партии в Канаде, который считает, что премьер-министр и его команда слишком часто отвлекались от экономики", – говорил Карни.

Также 9 марта в столице Румынии Бухаресте возле здания Центральной избирательной комиссии страны начались массовые протесты.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Мошенники вновь пытаются заработать на имени Ларисы Долиной
Мир
21:32, Сегодня
Мошенники вновь пытаются заработать на имени Ларисы Долиной
Во время строительства тоннеля для железной дороги в Турции произошло обрушение
Мир
21:15, Сегодня
Во время строительства тоннеля для железной дороги в Турции произошло обрушение
В социальной сети Илона Маска произошел сбой у большинства пользователей в мире
Мир
20:11, Сегодня
В социальной сети Илона Маска произошел сбой у большинства пользователей в мире
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: