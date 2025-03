Трюдо в правящей партии Канады сменил Марк Карни

На выборах лидера правящей Либеральной партии Канады кандидатура Карни набрала 86% голосов. Это чуть менее 152 тыс. членов партии.

59-летнего Карни уже много лет считали потенциальным лидером либералов, в основном благодаря его репутации в сфере финансов. Он позиционировал себя как аутсайдер, не входящий в непопулярное правительство Трюдо, и отмечал, что хочет сосредоточиться на улучшении экономической ситуации в стране.

Ожидается, что он вскоре займет и кресло премьер-министра страны. Новый лидер партии выразил слова благодарности однопартийцам на своей странице в Х.

Thank you.



We're strongest when we are united. pic.twitter.com/H9RPrJNf4Y