Саудовская Аравия столкнулась с проблемами при строительстве города-небоскреба

Планы Саудовской Аравии создать гигантский город-небоскреб "Зеркальная линия" оказались под вопросом, сообщает Zakon.kz.

Это связано с резко выросшими финансовыми затратами на проект, пишет The Wall Street Journal. Оказалось, что прогнозируемые капитальные затраты на строительство "Зеркальной линии", завершение которой запланировано примерно к 2080 году, выросли до 8,8 трлн долларов США. Это в 25 раз превышает годовой бюджет самого Королевства.

Первоначальный проект предполагал, что небоскреб протянется на 160 км через пустыню, но этот план выглядит маловероятным. Даже проект первой секции небоскреба, которую должны завершить к 2034 году, пересмотрели и сократили ее длину с 16 до 2,4 км.

Однако рекомендации уменьшить запланированную высоту небоскреба, чтобы сэкономить, вызвали резкое неприятие со стороны наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда.

А крошечное островное государство Науру продает гражданство за 105 тыс. долларов. Таким образом остров хотят спасти от затопления из-за повышения уровня воды в Тихом океане.