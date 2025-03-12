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Мир

Сияющие Уильям и Кейт появились на мероприятии в Лондоне

Кейт Миддлтон появилась на торжественной службе в Вестминстерском аббатстве, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 08:05 Фото: Instagram/princeandprincessofwales
11 марта принц и принцесса Уэльские вместе предстали на мероприятии в Вестминстерском аббатстве, сообщает Zakon.kz.

Таким образом королевская семья отпраздновала День Содружества. Информацией пара поделилась в своих социальных сетях.

Появление принцессы на важном королевском событии было по-настоящему ярким. Для торжественной службы Кейт выбрала красный наряд, который дополнила любимыми украшениями принцессы Дианы. В прошлом году принцессе и королю пришлось отказаться от участия в службе из-за лечения от рака.

День Содружества – ежегодный праздник 53 стран-участниц международной ассоциации независимых государств, ранее входивших в Британскую империю и признающих британского монарха в качестве символа свободного единения. Эти 53 страны и представляют собой Содружество наций, а свой праздник они отмечают во второй понедельник марта.

По случаю этого праздника король Чарльз III запустил собственный подкаст "The King’s Music Room".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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