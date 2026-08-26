Пассажир самолета умер после экстренной посадки в Атырау

Самолет, выполнявший рейс из Турции, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Атырау из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира. Мужчина скончался после приземления, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Astana TV, факт гибели зарегистрировали 25 августа в отделе полиции на транспорте на станции Атырау. Согласно данным из социальных сетей, речь идет о самолете российской авиакомпании "Аэрофлот".

"В настоящее время проводятся первоначальные проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося", – сообщили в Департаменте полиции на транспорте.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

В Австрии два самолета столкнулись после взлета, оба загорелись. Причины происшествия устанавливаются.