Пассажир самолета умер после экстренной посадки в Атырау
Фото: Zakon.kz
Самолет, выполнявший рейс из Турции, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Атырау из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира. Мужчина скончался после приземления, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает Astana TV, факт гибели зарегистрировали 25 августа в отделе полиции на транспорте на станции Атырау. Согласно данным из социальных сетей, речь идет о самолете российской авиакомпании "Аэрофлот".
"В настоящее время проводятся первоначальные проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося", – сообщили в Департаменте полиции на транспорте.
По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
В Австрии два самолета столкнулись после взлета, оба загорелись. Причины происшествия устанавливаются.
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