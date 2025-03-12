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Мир

Восьмилетняя девочка погибла из-за издевательств приемных родителей в США

приемных родителей в США осудили за издевательства над дочерью, что привело к ее смерти, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 00:18 Фото: pixabay
В Техасе родители-садисты Дэниел и Эшли Шварц приказали приемной дочери прыгать на батуте в жару до изнеможения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, Джейлин и ее сестру Джейд удочерили после того, как их мать, сводная сестра Эшли Шварц, потеряла опекунство из-за борьбы с зависимостью. Дети жили у приемных родителей четыре года, и те часто наказывали Джейлин за мелкие проступки, например, лишая ее завтрака.

Отмечается, что в конце августа 2020 года Шварцы в качестве наказания заставили восьмилетнюю дочь прыгать на батуте. В тот день на улице стояла 43-градусная жара, однако девочке запретили пить, и она прыгала на батуте несколько часов, пока у нее не остановилось сердце. Полиция нашла бездыханное тело Джейлин на заднем дворе дома.

Родителей девочек задержали. В итоге суд приговорил 49-летнего Дэниела Шварца к 18 годам тюремного заключения, его жена Эшли получила три пожизненных срока.

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили получил девять лет тюрьмы за растрату 1,5 млрд тенге.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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