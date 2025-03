Восьмилетняя девочка погибла из-за издевательств приемных родителей в США

Как пишет Mirror, Джейлин и ее сестру Джейд удочерили после того, как их мать, сводная сестра Эшли Шварц, потеряла опекунство из-за борьбы с зависимостью. Дети жили у приемных родителей четыре года, и те часто наказывали Джейлин за мелкие проступки, например, лишая ее завтрака.

Отмечается, что в конце августа 2020 года Шварцы в качестве наказания заставили восьмилетнюю дочь прыгать на батуте. В тот день на улице стояла 43-градусная жара, однако девочке запретили пить, и она прыгала на батуте несколько часов, пока у нее не остановилось сердце. Полиция нашла бездыханное тело Джейлин на заднем дворе дома.

Родителей девочек задержали. В итоге суд приговорил 49-летнего Дэниела Шварца к 18 годам тюремного заключения, его жена Эшли получила три пожизненных срока.

