В Минпросвещения готовы ужесточить требования к приемным родителям

Министр просвещения Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве 20 февраля прокомментировал случай рабства приемных детей в Улытауской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что в Улытауской области приемные дети попали в трудовое рабство.

"По данному факту меры принимаются. Этот вопрос поднимаю (как занял кресло министра. – Прим. ред.). К сожалению, на сегодня количество работников органов опеки в некоторых регионах не соответствует необходимому количеству. Поэтому здесь надо рассмотреть вопрос комплексно и самое главное, чтобы впредь не было в других регионах повторения", – заявил в ответ Гани Бейсембаев.

Он согласен с тем, что нужно пересмотреть нормы законов о проверках условий жизни таких детей.

"В рамках действующего Кодекса "О браке и семье" у нас предусмотрен раз в полгода контроль за категорией детей из малообеспеченных, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках мобильных групп мы сделаем большой анализ по результатам объезда и контроля этих детей. У Комитета по охране прав детей вопрос также на контроле находится. Мы сделаем большой анализ и обсуждение относительно изменений в НПА по срокам контроля и качеству, предъявляемым к опекунам и патронатным родителям... В марте мы закончим эту большую работу и "сядем" в рабочей группе и начнем отрабатывать нормативно-правовые акты", – заявила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

17 февраля уполномоченный по правам детей Динара Закиева сообщила, что усыновленных детей эксплуатировали как рабов в Улытауской области. 19 февраля стало известно, что приемную мать задержали.