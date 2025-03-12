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Мир

Автомобили могут подорожать из-за введения пошлин на сталь и алюминий

Покупка машины, автомобиль, оформление машины, автокредитование , фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 02:40 Фото: freepik
Заружные автопроизводители сталкиваются с последствиями задержки, введения и частичной отмены тарифов в отношении Канады и Мексики от США. Сейчас они сталкиваются с высокими тарифами на сталь и алюминий – сырье, которое автопром потребляет в огромных количествах, сообщает Zakon.kz.

По информации National Public Radio, президент США Трамп ввел тарифы на эти два металла во время своей первой администрации. Но теперь он их расширяет. На этот раз 25% тариф на сталь применяется без исключений для всех стран или отраслей, которые зависят от этого металла, а тариф на алюминий повышается с 10% до 25%.

Трамп заявил, что тарифы оправданы по соображениям национальной безопасности и, что они будут способствовать созданию рабочих мест в США.

Этот шаг приветствовали отечественные производители стали (хотя производители алюминия и сталелитейщики предупредили, что введение пошлин на Канаду контрпродуктивно). Но это осложняет работу автопроизводителей и других отраслей, которые зависят от этих металлов.

Генеральный директор Ford Джим Фарли на прошлой неделе сообщил инвесторам, что, хотя Ford получает большую часть своего металла из США, он все равно почувствует последствия пошлин.

"У наших поставщиков есть международные источники алюминия и стали. Так что нам придется с этим смириться", – сказал он.

Как это скажется на ценах импортных автомобилей в Казахстане пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа может наполовину сократить бюджет на исследования в NASA.

Аксинья Титова
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