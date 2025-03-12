Какое влияние имеет Трамп на Путина в переговорах по Украине – обзор СМИ

Согласие Украины поддержать предложение США о 30-дневном прекращении огня в конфликте с Россией привлекло внимание к тому, какое влияние может оказать на Владимира Путина администрация Трампа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, российский президент Владимир Путин остается непреклонным в своих требованиях в ситуации по Украине.

12 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США рассчитывают на контакт с Россией.

Со своей стороны, Москва заявила, что ей необходимо получить информацию от Вашингтона, прежде чем отвечать, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предостерег СМИ от "забегания вперед" и одновременно предположил, что Путин и Трамп могли бы поговорить лично.

Позже стало ясно, что, несмотря на оптимизм Рубио, Путин намерен извлечь максимальную выгоду из переговоров о прекращении огня. Американская сторона считает, что прекращение огня пойдет на пользу Украине, даже несмотря на то, что российские военные продолжают медленно продвигаться вперед ценой больших потерь.

Рубио считает, что более широкие санкции и пошлины США против России с целью убедить Москву согласиться на прекращение огня и переговоры вряд ли окажут существенное влияние.

"Российский экспорт в США сократился более чем на 80% в прошлом году по сравнению с довоенным периодом, до примерно 3 млрд долларов, самого низкого показателя с 1992 года. Единственными разрушительными банковскими санкциями, которые США могут быстро ввести, станет отмена мер, которые позволяют некоторым российским банкам получать платежи за экспорт энергоносителей". Александр Коляндр из Центра анализа европейской политики

Альтернатива – это то, что Трамп мог бы дать Путину.

В качестве стимула, пишет The Guardian, США могли бы предложить отменить банковские санкции и запрет для России на доступ к западным технологиям, принимая во внимание, что многие санкции, введенные не США и странами-союзниками Украины, скорее всего, сохранятся.

Ранее сообщалось, что США незамедлительно возобновят военную помощь Украине.