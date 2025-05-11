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Мир

Трамп призвал Киев согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 22:01 Фото: flickr/White House
Президент Дональд Трамп призвал Украину согласиться на предложение главы России Владимира Путина о проведении переговоров в Турции, сообщает Zakon.kz.

Об этом Трамп 11 мая написал в своем аккаунте на платформе Truth Social.

"Президент Путин не стремится заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, но вместо этого хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное завершение этого кровавого конфликта. Украина должна немедленно согласиться на эти переговоры. По крайней мере, станет ясно, возможна ли сделка. А если нет – европейские лидеры и США получат четкое представление о положении дел и смогут действовать соответствующим образом", – написал Трамп.

В ночь на 11 мая 2025 года президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры о перемирии и провести их в Стамбуле. 

Днем 11 мая глава Украины Владимир Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах. Он назвал эту новость хорошей и поделился ожиданиями от предстоящих событий. Позже Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры России и Украины. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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