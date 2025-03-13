Путин прокомментировал возможность 30-дневного перемирия

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что страна поддерживает идею о 30-дневном перемирии с Украиной, но есть ряд вопросов, сообщает Zakon.kz.

"Эти 30 суток для чего будут использованы? Чтобы в Украине продолжать мобилизацию? А если этого не будет, то как будет осуществляться контроль? Это здравые вопросы. Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? Кто определит, если будет нарушено прекращение огня на линии в две тысячи километров? Нужно обсудить это с нашими американскими партнерами, может, созвониться с Дональдом Трампом", – сказал Путин на пресс-конференции. 11 марта по итогам переговоров США и Украины было предложено 30-дневное прекращение огня по всем фронтам.

Поделиться новостью