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Мир

Путин прокомментировал возможность 30-дневного перемирия

Путин, 30-дневное перемирие, Украина , фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 21:30 Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что страна поддерживает идею о 30-дневном перемирии с Украиной, но есть ряд вопросов, сообщает Zakon.kz.
"Эти 30 суток для чего будут использованы? Чтобы в Украине продолжать мобилизацию? А если этого не будет, то как будет осуществляться контроль? Это здравые вопросы. Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? Кто определит, если будет нарушено прекращение огня на линии в две тысячи километров? Нужно обсудить это с нашими американскими партнерами, может, созвониться с Дональдом Трампом", – сказал Путин на пресс-конференции.

11 марта по итогам переговоров США и Украины было предложено 30-дневное прекращение огня по всем фронтам.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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