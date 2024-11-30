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Израиль обвинили в использовании в секторе Газа запрещенного оружия

Израиль обвинили в использовании в секторе Газа запрещенного оружия, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 19:17 Фото: pixabay
Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в использовании в секторе Газа оружия, запрещенного на международном уровне, и потребовало сформировать комитет для международного расследования, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Al jazeera.

"Ужасные свидетельства от граждан и врачей на севере секторе Газа… а также подтверждение случаев обстрелов снарядами, приводящих к испарению тел, указывает на использование оккупационной армией (Израилем. – Прим. ред.) запрещенного на международном уровне оружия", – говорится в заявлении ХАМАС.

Однако не уточняется, о каком именно оружии идет речь.

Также отмечается, что Министерство здравоохранения Ливана заявило, что на фоне прекращения огня между Израилем и "Хезболлой" в результате удара ЦАХАЛ по автомобилю на юге Ливана пострадали три человека, включая ребенка.

Ранее Международный уголовный суд (МУС) 21 ноября 2024 года выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта.

Представители ЕС и ХАМАС прокомментировали информацию.

Между тем Франция считает, что Нетаньяху имеет иммунитет от ордера на арест МУС.

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