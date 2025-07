Мужчина с ножом ворвался в американский магазин: пострадали 11 человек

Полиция штата заявила, что подозреваемый в нападении задержан. Им оказался 42-летний американец.

FBI personnel are responding to provide any necessary support to the Grand Traverse County Sheriff’s Office in their investigation of the attacks at the Walmart.

По предварительным данным, он орудовал складным ножом. Предполагается, что нападение было случайным.

🇺🇸 At least 11 people were injured in a stabbing at a Walmart store in the US state of Michigan.



This was reported by NBC, citing officials.



According to the state police, the suspect in the attack is in custody. The victims are already receiving assistance. pic.twitter.com/KtCjDOme2A