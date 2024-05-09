КАМАЗ въехал в толпу протестующих в Армении

Вечером 9 мая на площади Республики в Ереване во время митинга инициативы "Тавуш во имя Родины" в толпу протестующих въехал КАМАЗ,

Как пишет портал News.am, жертв и раненых удалось избежать. Свидетели сообщали, что грузовик ехал на небольшой скорости, это позволило людям вовремя отойти и избежать трагедии. Согласно опубликованной информации, протестующие окружили машину, пока полиция не забрала водителя.

Отмечается, что позже следственный комитет Армении сообщил о задержании водителя КАМАЗа по подозрению в умышленном совершении преступления.

"Из полиции поступило сообщение, что 9 мая во время митинга инициативы "Тавуш во имя Родины" на площади Республики в Ереване неизвестный выехал на грузовике КАМАЗ навстречу участникам митинга. По данному делу возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 297 УК РА", – говорится в сообщении ведомства.

Начальник полиции Армении Арам Ованнисян заявил, что мотивы водителя не известны, но в момент управления грузовиком он был пьян, а на вопрос, как смог въехать на перекрытую площадь, ответил, что "вел по бордюрам в направлении полицейских".





Ранее лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян заявил о том, что оппозиция в Армении запускает процедуру импичмента главы правительства страны Никола Пашиняна.