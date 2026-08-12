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Мир

Медбрат устал от работы и начал убивать пациентов во время ночных смен

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 01:14 Фото: magnific
В Германии продолжается расследование резонансного дела в отношении медбрата, приговоренного к пожизненному сроку за убийства пациентов из-за усталости на работе. Правоохранители проверяют еще 139 подозрительных смертей, к которым может быть причастен осужденный, сообщает Zakon.kz.

Издание The Straits Times называет преступника Ульрихом С. Суд установил, что он намеренно накачивал пациентов смертельными дозами седативных и обезболивающих препаратов во время ночных смен.

Его жертвами становились преимущественно пожилые пациенты.

"Свои действия Ульрих С. объяснил тем, что устал от работы и хотел снизить свою нагрузку. Доказано, что медбрат расправился с десятью пациентами и покушался еще на 27", – отмечается в публикации.

В ноябре 2025 года его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению.

Сейчас в суде разбирается еще 139 подозрительных случаев, связанных с Ульрихом С. Новые обвинения ему могут предъявить в 2027 году.

Ранее сообщалось, что в Мангистау пересмотрен приговор по делу о смерти пациента во время сеанса народного лечения. Процедуру проводила медсестра одной из поликлиник.

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Канат Болысбек
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