Вице-президент Америки публично унизил свою жену

Со слов политтехнологов, в последнее время Вэнс дает слишком много поводов для хейта. Один из последних примеров, когда выступая перед публикой, он унизил свою супругу. Поначалу вице-президент США попытался сделать своей супруге комплимент и сказал, что очень счастлив видеть ее за своей спиной. На этом ему бы стоило остановиться, однако он продолжил свое выступление, вызвав недоумение у женской части аудитории.

Видео моментально разлетелось по социальным сетям.

JD Vance: The cameras are all on; anything I say, no matter how crazy, my wife Usha has to smile, laugh, and celebrate it. pic.twitter.com/huSLVEIxy0