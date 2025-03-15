Россиянин опасался, что цыганка решила извести его род, и убил ее

В Санкт-Петербурге Петродворцовый районный суд на два месяца арестовал жителя поселка Стрельны, которого обвиняют в умышленном убийстве цыганки, которую подозреваемый знал 22 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации объединенной пресс-службы судов города, мужчина и погибшая были соседями. Женщина за деньги заговаривала болезни мужчины и его супруги.

"Поначалу это лечение помогало, а потом заговоры цыганки перестали действовать и в 2024 году жена фигуранта умерла. Далее Антропов и сам попал в больницу. Его обследовали, нашли заболевание, и он пришел к выводу, что его болезнь – это дело рук потерпевшей. В январе 2025 года М. стала просить номера телефонов детей Антропова. Обвиняемый понял, что гадалка хочет извести весь его род, и решил ее убить", – говорится в сообщении в Telegram.

По версии следствия, мужчина договорился зайти к ней 13 марта за банкой меда. Около 15:00 в назначенный день подозреваемый пришел к соседке с ножом, которым резал свиней, и нанес ей по меньшей мере шесть ударов, одним из которых перерезал горло. После этого обвиняемый купил в магазине водку и стал пить ее в своем сарае, но скоро отключился.

"Вину признает, совершил убийство..., чтобы его душа не попала к ней в рабство", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что 10 человек в Актобе судят за убийство студента.