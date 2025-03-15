#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
505.15
550.31
5.89
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
505.15
550.31
5.89
Мир

Несколько человек погибли во время удара США и Великобритании по Йемену

США и Великобритания нанесли удары по Йемену, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 01:08 Фото: pixabay
Девять человек погибли и еще столько же получили ранения во время ударов США и Великобритании по территории Йемена, подконтрольной движению "Ансар Аллах" (хуситы), сообщает Zakon.kz.

Об этом телеканалу Al Mayadeen заявил представитель Минздрава в правительстве хуситов Аниса аль-Асбахи.

"Девять погибших и девять раненых стали первыми жертвами вражеских ударов США и Великобритании", – заявил он.

Ранее сообщалось, что 10 человек погибли и 65 ранены в результате взрыва АЗС в Йемене.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Мы не продаемся: в Гренландии проходят массовые протесты
Мир
01:56, 16 марта 2025
Мы не продаемся: в Гренландии проходят массовые протесты
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: