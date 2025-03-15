Несколько человек погибли во время удара США и Великобритании по Йемену

Фото: pixabay

Девять человек погибли и еще столько же получили ранения во время ударов США и Великобритании по территории Йемена, подконтрольной движению "Ансар Аллах" (хуситы), сообщает Zakon.kz.

Об этом телеканалу Al Mayadeen заявил представитель Минздрава в правительстве хуситов Аниса аль-Асбахи. "Девять погибших и девять раненых стали первыми жертвами вражеских ударов США и Великобритании", – заявил он. Ранее сообщалось, что 10 человек погибли и 65 ранены в результате взрыва АЗС в Йемене.

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