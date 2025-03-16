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Мир

Трамп опроверг информацию, что Путин заставил ждать встречу несколько часов

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 07:18 Фото: flickr/White House
15 марта президент США Дональд Трамп лично опроверг заявления СМИ, что его спецпосланнику пришлось ждать президента России Владимира Путина более восьми часов, сообщает Zakon.kz.

Так, журналисты британского Sky News решили рассказать о якобы унижении спецпосланника президента США, который устроил Кремль. По их мнению, Уиткофф провел без дела по меньшей мере восемь часов, прежде чем его вызвали в Кремль, потому что Путину было важнее встретиться с внезапно приехавшим Лукашенко.

"Никто не знает наверняка, было ли время визита Лукашенко спланировано на тот же временной промежуток специально, но это определенно не было похоже на совпадение. Скорее всего, мы наблюдали путинскую игру с целью демонстрации своей силы", – выдали в Sky News.

Президент США, видимо, расценил эти инсайды как демонстрацию вмешательства, и поэтому посчитал необходимым отреагировать в своей персональной соцсети.

"Фейковые новости, как обычно, снова за свое! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил моего глубоко уважаемого посла и специального посланника Стива Уиткоффа ждать более девяти часов, тогда как на самом деле никакого ожидания не было вообще", – отреагировал Трамп.

По убеждению президента США, единственная причина, побудившая журналистов выдумать эту историю, – желание унизить. Он прямо назвал журналистов Sky News больными дегенератами, которым следует начать правильно освещать новости.

Фото: truthsocial

13 марта 2025 года президент России Владимир Путин поздно вечером принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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