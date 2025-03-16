Йеменские хуситы заявили о готовности к переговорам с США для достижения мира

Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" готовы начать переговоры с администрацией США для достижения мира, если Вашингтон изъявит соответствующие намерения, сообщает Zakon.kz.

Об этом катарскому телеканалу Al Araby сообщил неназванный представитель мятежников.

"Американская агрессия – это неоправданное нападение и нарушение нашего суверенитета. Каналы для переговоров могут быть открыты, мы всегда поддерживали диалог", – сказал один из лидеров движения.

Он отметил, что мятежники готовы к миру, если будет "предпринята серьезная попытка" урегулирования.

Ранее стало известно, что число погибших во время ударов США и Великобритании по Йемену, увеличилось до 31 человека. Еще более 100 получили ранения.

15 марта 2025 года Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по территории Йемена, которая находится под контролем хуситов. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства.