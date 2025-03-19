О чем говорили Зеленский и Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел "очень хороший телефонный разговор" с президентом Украины Владимиром Зеленским, который продлился около часа, передает Zakon.kz.

По его словам, большая часть обсуждения была основана на вчерашнем телефонном разговоре с президентом России Путиным, целью которого было согласовать запросы и потребности России и Украины.

"Мы продвигаемся по намеченному пути, и я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание обсуждаемых вопросов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время", – написал Трамп в соцсети.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отметила, что США продолжат делиться разведданными с Украиной. Кроме того, по ее словам, Дональд Трамп "поклялся" вернуть украинских детей домой. А в ответ на просьбу Владимира Зеленского усилить украинскую противовоздушную оборону пообещал помочь ему получить больше систем ПВО из Европы.

Кроме того, Левитт заявила, что американский президент дал понять – если США будут владеть энергетическими объектами Украины, это станет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.





"Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в реализации этих планов с их экспертными знаниями в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", – сообщила она.

18 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры. В Госдуме России сообщили, что телефонный разговор главы РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа продлился почти 2,5 часа.