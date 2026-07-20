Туристка рассказала о двух попытках похищения за один день в Италии

36-летняя жительница Мельбурна Стефани рассказала о пугающем происшествии, которое случилось во время ее путешествия по Италии. По словам женщины, за один день она дважды оказалась в ситуации, когда опасалась за свою безопасность, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, Стефани отправилась в Европу с друзьями в октябре, однако после их возвращения в Австралию решила остаться на Сицилии одна. Она хотела больше узнать о программе покупки домов за один евро и остановилась в городе Ло-Станьоне. Там женщина присоединилась к встрече любителей кайтсерфинга.

После мероприятия один из участников группы, которого она приняла за знакомого по сообществу, предложил подвезти ее до ближайшего бара. Однако, по словам туристки, поездка превратилась в кошмар – мужчина якобы не остановился у нужного места и начал резко ускоряться.

"Мы проехали несколько сотен метров, и он сказал, что хочет проверить, сможет ли машина разогнаться до 160 км/ч", – рассказала Стефани.

Женщина утверждает, что просила его остановиться, но автомобиль продолжал двигаться по узким сицилийским дорогам.

Через некоторое время водитель, по ее словам, свернул к закрытой территории примерно в 12 километрах от первоначального места. Туристка воспользовалась моментом, открыла дверь автомобиля и убежала. Она спряталась, проверила, не преследуют ли ее, а затем добралась до ближайшего города, где попросила помощи у охранника.

Однако, как рассказала Стефани, вторая поездка также закончилась тревожным эпизодом. Мужчина, который согласился отвезти ее в отель, остановился в темном месте и попросил воспользоваться ее телефоном. Через переводчик он якобы спросил, что она может сделать для него за помощь с дорогой.

Испугавшись повторения ситуации, женщина снова выбежала из машины и спряталась в винограднике, пока автомобиль не уехал. После этого она самостоятельно вернулась в отель, прячась от встречных машин.

Инцидент сильно повлиял на Стефани – она отказалась от идеи покупать и ремонтировать дом в Италии, хотя ранее мечтала об этом. При этом женщина подчеркнула, что не считает произошедшее проблемой только одной страны и отметила, что подобные случаи могут происходить в разных местах.

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