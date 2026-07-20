#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
470.28
537.53
5.99
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
470.28
537.53
5.99
Мир

Туристка рассказала о двух попытках похищения за один день в Италии

Туристка заявила, что ее дважды пытались похитить за один день в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 23:02 Фото: magnific.com
36-летняя жительница Мельбурна Стефани рассказала о пугающем происшествии, которое случилось во время ее путешествия по Италии. По словам женщины, за один день она дважды оказалась в ситуации, когда опасалась за свою безопасность, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, Стефани отправилась в Европу с друзьями в октябре, однако после их возвращения в Австралию решила остаться на Сицилии одна. Она хотела больше узнать о программе покупки домов за один евро и остановилась в городе Ло-Станьоне. Там женщина присоединилась к встрече любителей кайтсерфинга.

После мероприятия один из участников группы, которого она приняла за знакомого по сообществу, предложил подвезти ее до ближайшего бара. Однако, по словам туристки, поездка превратилась в кошмар – мужчина якобы не остановился у нужного места и начал резко ускоряться.

"Мы проехали несколько сотен метров, и он сказал, что хочет проверить, сможет ли машина разогнаться до 160 км/ч", – рассказала Стефани.

Женщина утверждает, что просила его остановиться, но автомобиль продолжал двигаться по узким сицилийским дорогам.

Через некоторое время водитель, по ее словам, свернул к закрытой территории примерно в 12 километрах от первоначального места. Туристка воспользовалась моментом, открыла дверь автомобиля и убежала. Она спряталась, проверила, не преследуют ли ее, а затем добралась до ближайшего города, где попросила помощи у охранника.

Однако, как рассказала Стефани, вторая поездка также закончилась тревожным эпизодом. Мужчина, который согласился отвезти ее в отель, остановился в темном месте и попросил воспользоваться ее телефоном. Через переводчик он якобы спросил, что она может сделать для него за помощь с дорогой.

Испугавшись повторения ситуации, женщина снова выбежала из машины и спряталась в винограднике, пока автомобиль не уехал. После этого она самостоятельно вернулась в отель, прячась от встречных машин.

Инцидент сильно повлиял на Стефани – она отказалась от идеи покупать и ремонтировать дом в Италии, хотя ранее мечтала об этом. При этом женщина подчеркнула, что не считает произошедшее проблемой только одной страны и отметила, что подобные случаи могут происходить в разных местах.

Ранее сообщалось, что похищение студентки для замужества предотвратили полицейские Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
туристка упала с обрыва и погибла в Дагестане
18:58, 08 мая 2025
День рождения туристки в Дагестане закончился трагедией
кофе, кофейня, бариста,
10:46, 21 марта 2025
100-летняя бариста из Италии рассказала, что не была в отпуске больше полувека
похищение, китаянка, Тайланд
23:30, 15 января 2025
Китайскую туристку похитили в Таиланде ради выкупа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФИФА
23:37, Сегодня
Глава КОНМЕБОЛ Домингес заявил, что на ЧМ-2030 сыграют 64 сборные
Фото: UFC
23:02, Сегодня
Колби Ковингтон назвал фаворита боя Махачев - Гэрри
Фото: ФИФА
22:50, Сегодня
В России фанат сборной Испании сломал нос болельщице Аргентины после финала ЧМ-2026
Фото: КХЛ
22:15, Сегодня
Александр Овечкин назвал лучшего игрока чемпионата мира - 2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: