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Мир

Дочь Илона Маска неожиданно появилась на обложке журнала

Старшая дочь Илона Маска Вивиан Уилсон на обложке специального выпуска Teen Vogue, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 04:44 Фото: pixabay
Старшая дочь Илона Маска, Вивиан Уилсон, стала звездой специального выпуска популярного молодежного издания Teen Vogue, сообщает Zakon.kz.

20-летняя Вивиан, ранее известная своей скрытностью от общественности, в этом интервью открывает важные аспекты своей жизни и размышляет о своем пути к самопознанию и принятию. Ее появление на обложке этого выпуска стало значимым событием, поскольку она редко появляется на публике и сохраняет личную жизнь в тени.

Вивиан родилась в браке Илона Маска с первой женой, канадской писательницей Джастин Маск. В интервью девушка рассказала о своем опыте взросления в семье с мировым бизнес-гигантом и об уникальных обстоятельствах, которые повлияли на ее взгляды и выборы.

Она поделилась тем, как важно для нее было найти свой собственный путь в жизни, а также признание своей личности. Особое внимание трансгендерная Вивиан уделила вопросам идентичности, гендерной принадлежности и самовыражения, подчеркнув важность принятия и понимания в обществе.

Фотосессия для Teen Vogue также стала важной вехой для нее, так как она продемонстрировала не только свой стиль, но и уверенность, которая развивалась в течение многих лет. Это событие привлекло внимание не только поклонников Илона Маска, но и людей, интересующихся социальной и культурной тематикой.

По словам Уилсон, она не считает всех детей своего отца своими братьями и сестрами, а признает только четырех братьев, которые родились в браке Илона с его первой женой Джастин, матерью самой Вивиан.

А вот мама маленького сына Маска, канадская исполнительница и музыкант Граймс, против участия ребенка в государственных мероприятиях.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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