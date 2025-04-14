Вторая ракетка Украины не вышла играть против Мирры Андреевой в Штутгарте

Вторая ракетка Украины Марта Костюк снялась с матча против Мирры Андреевой на турнире в Штутгарте, сообщает Zakon.kz.

Марта Костюк в прошлом году дошла в Штутгарте до финала, где уступила казахстанке Елене Рыбакиной. 14 апреля Костюк заявила, что из-за травмы не выступит на турнире в немецком Штутгарте, где ее соперницей по первому раунду должна была стать россиянка Мирра Андреева.

Со слов украинской теннисистки она не восстановилась от травмы, полученной в матче Кубка Билли Джин Кинг 12 апреля. Ранее Костюк ни разу не играла против Андреевой в WTA.

Фото: Instagram/martakostyuk

Также 14 апреля стало известно, что организаторы "Мастерса" в Монте-Карло рассматривают возможность проведения женского турнира в Монако.