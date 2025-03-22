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Мир

В сточных водах Европы выросла концентрация тяжелых наркотиков

Вода, поземелье, нечистоты, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 02:59 Фото: pixabay
Анализ проб сточных вод из 128 городов в 24 странах Евросоюза, Турции и Норвегии показал, что в образцах, взятых в 2024 году, увеличилось содержание следов запрещенных психоактивных веществ, сообщает Zakon.kz.

Пробы для исследования, результаты которого опубликовал Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), отбирали на протяжении недели в период с марта по май 2024 года в водосборных бассейнах очистных сооружений.

Образцы проанализировали на наличие следов пяти тяжелых наркотиков (амфетамина, кокаина, метамфетамина, МДМА/экстази и кетамина), а также метаболитов каннабиса.

Следы шести перечисленных веществ обнаружили почти во всех городах, рассмотренных в анализе. Самые высокие массовые концентрации экстази в сточных водах выявили в пробах из Бельгии, Чехии, Нидерландов и Португалии.

В лидерах по кокаину, следы которого определяли по его основному метаболиту бензоилэкгонину, стали страны Западной и Южной Европы.

Директор EMCDDA Алексис Гусдел заявил, что мониторинг сточных вод дает ценную информацию о динамике потребления и поставок наркотиков. Полученные результаты наглядно иллюстрируют масштабы и комплексный характер проблемы.

Ранее британец сбросил 100 кг без диет и поделился своим секретом.

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Аксинья Титова
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