В сточных водах Европы выросла концентрация тяжелых наркотиков
Пробы для исследования, результаты которого опубликовал Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), отбирали на протяжении недели в период с марта по май 2024 года в водосборных бассейнах очистных сооружений.
Образцы проанализировали на наличие следов пяти тяжелых наркотиков (амфетамина, кокаина, метамфетамина, МДМА/экстази и кетамина), а также метаболитов каннабиса.
Следы шести перечисленных веществ обнаружили почти во всех городах, рассмотренных в анализе. Самые высокие массовые концентрации экстази в сточных водах выявили в пробах из Бельгии, Чехии, Нидерландов и Португалии.
В лидерах по кокаину, следы которого определяли по его основному метаболиту бензоилэкгонину, стали страны Западной и Южной Европы.
Директор EMCDDA Алексис Гусдел заявил, что мониторинг сточных вод дает ценную информацию о динамике потребления и поставок наркотиков. Полученные результаты наглядно иллюстрируют масштабы и комплексный характер проблемы.
Ранее британец сбросил 100 кг без диет и поделился своим секретом.