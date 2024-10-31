Сточные воды возле школ в Астане впервые проверили на наличие наркотиков

В Астане впервые проведено исследование на наличие наркотиков и психотропных веществ в сточных водах, то есть в канализации. Об этом на пресс-конференции 31 октября 2024 года рассказал официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что исследование проводилось в рамках совместной работы с Генпрокуратурой.

"Мониторинг содержания наркотиков в сточных водах населенных пунктов в мировой практике используется для определения уровня их употребления в сообществе. В 5 из 6 проб обнаружены мефедрон и другие виды наркотиков", – сказал Талгат Уали.

Он отметил, что, таким образом, можно выяснить, какие наркотики употребляют вблизи тех или иных мест, например, школ, университетов и других учреждений.

Директор Центра судебной экспертизы Минюста Руслан Сатыбалдиев добавил, что исследование было проведено в пилотном режиме. В отличие от индивидуальных тестов на наркотики, новый метод может показать общую картину распространения наркотиков в городе.

"Пробы проводились на больших объектах, в том числе школы присутствовали. Точно сказать, что из канализационного люка школы, я не могу. Делалась большая выборка", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Алматы задержали двух человек за размещение листовок с рекламой наркотиков.