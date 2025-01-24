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Общество

Проверка сточных вод и вентиляция: новые способы борьбы с наркопреступностью в Казахстане

Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 16:30 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
24 января 2025 года на заседании итоговой коллегии Генеральный прокурор Берик Асылов отметил положительный опыт отдельных регионов. Так, прокуратурой Астаны в борьбе с наркопреступностью применен анализ проб сточных вод, в ходе которого выявлена нарколаборатория, сообщает Zakon.kz.

Тогда было изъято 27 кг синтетики. Двое организаторов осуждены.

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Также используется метод определения нарковеществ путем измерения воздушных потоков вентиляции в жилых комплексах.

Далее, по словам Асылова, в борьбе с мошенничествами эффективно функционирует разработанный мессенджер-бот "Анти-Мошенничество", его услугами воспользовались свыше 30 тысяч граждан. В результате в столице снижена регистрация интернет-мошенничеств.

Прокуратурой Алматы в борьбе с интернет-мошенничеством запущен проект по выявлению и блокировке SIP-вызовов и SIM-бокс машин, в результате чего заблокировано более 600 тысяч мошеннических вызовов; изъято 11 SIM-бокс машин, предотвращено свыше 3 млн потенциальных мошеннических звонков в месяц; начато 5 досудебных расследований, задержаны организаторы схем.

Также запущен проект "Zhastarmen" для вовлечения студентов в профилактические мероприятия. Около 4 тысяч участников активно принимают участие в рейдах и акциях. Наиболее активные получают льготы, такие как бесплатные проездные билеты, абонементы, места в общежитиях и популяризация их личностей.

По результатам рейдов составлено 1100 адмпротоколов, зарегистрировано 7 уголовных дел, из которых два направлены в суд. Уничтожено более 6000 граффити по рекламе наркотиков. Выявлено и заблокировано 57 наркосайтов.

Эти пилоты, заявил Генпрокурор, показали свою эффективность и готовы к распространению в других регионах.

Фото: gov.kz

В рамках противодействия наркопреступности разработаны "профили риска" для контроля ввоза прекурсоров через систему "Астана-1". Проведены досмотры подозрительных грузов, выявлены нарушения, что позволило усилить контроль за поставками компонентов для нарколабораторий.

Что касается Алматы, там в целях снижения ДТП создана интерактивная карта аварийно-опасных участков, интегрированная с дорожным приложением. Голосовое предупреждение водителей о приближении к опасным зонам уже позволило снизить количество ДТП на 5% за четвертый квартал 2024 года.

Тем временем в Шымкенте совершенствуется работа по борьбе с интернет-мошенничеством.

По инициативе прокуратуры в Департаменте полиции создан спецотдел по борьбе с интернет-мошенничеством. В целом, работа построена по принципу "Единого окна", что позволяет получать в рамках уголовного дела всю необходимую информацию из других организаций. И это все делается в максимально короткие сроки.

Благодаря этому раскрываемость интернет-мошенничеств в Шымкенте значительно увеличилась и уровень мошенничества снизился на 18,5%.

На борьбу с наркопреступностью подключены коммунальные службы, ответственные за санитарное состояние города. Разработан Алгоритм взаимодействий.

Теперь размещаемая за деньги реклама наркотиков уничтожается в ходе ежедневной работы коммунальщиков. Это не только инструмент борьбы, но и институт профилактики.

Ранее Асылов рассказывал, что в прошлом году возвращены похищенные активы на сумму 428,7 млрд тенге.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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