Режим ЧП объявили в Южной Корее из-за лесных пожаров

В Южной Корее объявили режим чрезвычайного положения из-за лесных пожаров, которые бушуют в трех регионах и уже унесли жизни четырех человек, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Yonhap, режим стихийного бедствия объявлен с 18:00 22 марта в городе-метрополии Ульсан, провинциях Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо.

"Из-за огня погибли четыре сотрудника пожарной службы. Шесть человек, включая одного местного жителя, считаются пострадавшими. 500 человек были эвакуированы из соседних деревень. 260 – потеряли свои дома и расположились в пунктах временного размещения", – пишет агентство.

Пожар начался в пятницу, 21 марта, в уезде Санчхон. К утру субботы по удалось погасить около 70% площади очагов возгорания, но поднялись сильные ветра, из-за чего этот показатель упал до 35%.

#SouthKorea has declared a state of emergency as deadly #wildfires continue to burn across its southeastern regions, killing at least four and causing widespread destruction. pic.twitter.com/zmyK6dhvML — All India Radio News (@airnewsalerts) March 23, 2025

В районах, затронутых стихией, временно прекращено железнодорожное сообщение, не работают высокоскоростные шоссе.

Ранее в американском штате Флорида пришлось спешно эвакуировать посетителей Диснейленда. На территории парка возникло сильное задымление. Как выяснилось позднее, в одном из павильонов загорелся холодильник.