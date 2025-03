Режим ЧП объявили в Южной Корее из-за лесных пожаров

По информации агентства Yonhap, режим стихийного бедствия объявлен с 18:00 22 марта в городе-метрополии Ульсан, провинциях Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо.

Пожар начался в пятницу, 21 марта, в уезде Санчхон. К утру субботы по удалось погасить около 70% площади очагов возгорания, но поднялись сильные ветра, из-за чего этот показатель упал до 35%.

#SouthKorea has declared a state of emergency as deadly #wildfires continue to burn across its southeastern regions, killing at least four and causing widespread destruction. pic.twitter.com/zmyK6dhvML