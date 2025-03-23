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Мир

Режим ЧП объявили в Южной Корее из-за лесных пожаров

пожар, огонь, лесной пожар, , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 15:50 Фото: Х/yoyonofukuoka
В Южной Корее объявили режим чрезвычайного положения из-за лесных пожаров, которые бушуют в трех регионах и уже унесли жизни четырех человек, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Yonhap, режим стихийного бедствия объявлен с 18:00 22 марта в городе-метрополии Ульсан, провинциях Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо.

"Из-за огня погибли четыре сотрудника пожарной службы. Шесть человек, включая одного местного жителя, считаются пострадавшими. 500 человек были эвакуированы из соседних деревень. 260 – потеряли свои дома и расположились в пунктах временного размещения", – пишет агентство.

Пожар начался в пятницу, 21 марта, в уезде Санчхон. К утру субботы по удалось погасить около 70% площади очагов возгорания, но поднялись сильные ветра, из-за чего этот показатель упал до 35%.

В районах, затронутых стихией, временно прекращено железнодорожное сообщение, не работают высокоскоростные шоссе.

Ранее в американском штате Флорида пришлось спешно эвакуировать посетителей Диснейленда. На территории парка возникло сильное задымление. Как выяснилось позднее, в одном из павильонов загорелся холодильник.

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Андрей Дюсупов
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