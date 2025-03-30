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Мир

Обряд на кладбище мог стать причиной масштабных пожаров в Южной Корее

пожар, Южная Корая, причина , фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 01:12 Фото: pixabay
Полиция Южной Кореи задержала мужчину, подозреваемого в неосторожном обращении с огнем, приведшем к крупнейшим лесным пожарам в истории страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, 56-летний житель уезда Ыйсон (провинция Северный Кёнсан) 22 марта пытался сжечь сухие ветки у могил своих родственников, используя зажигалку. По предварительной информации, огонь был подхвачен ветром и перекинулся на лесной массив, вызвав масштабные пожары.

"Он был зарегистрирован в качестве подозреваемого без меры пресечения", — сообщили в полиции, добавив, что допрос мужчины состоится после завершения обследования места происшествия, которое может занять более месяца.

По данным местных властей, пожары, усиленные засушливой погодой и сильным ветром, охватили более 48 тысяч гектаров леса, унеся жизни 30 человек. Среди погибших — пилот вертолета, разбившегося при тушении огня. Стихия уничтожила тысячи построек, включая храмовый комплекс Гунса VII века.

Власти называют текущие пожары самыми разрушительными в истории Южной Кореи. 

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 марта направил телеграмму соболезнования исполняющему обязанности президента Кореи Хан Док Су. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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