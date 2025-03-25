Крушение самолета близ Актау: в России разрешили изъять документы, связанные с авиарейсом

В России суд разрешил следствию произвести выемку документов, которые могут быть связаны с крушением борта AZAL, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, изъять бумаги планируют по двум адресам на юге России.

С таким ходатайством в январе 2025 года во время судебного заседания обратился следователь, которого поддержал и прокурор.

"В материалах суда указано, что уголовное дело о крушении ведет Главное следственное управление Следственного комитета РФ, поэтому ходатайство по месту предварительного следствия рассматривал Басманный суд Москвы", – говорится в публикации.

Суд, проверив материалы, которые обосновывают ходатайство, посчитал, что оно подлежит удовлетворению.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек.

Ранее сообщалось, что окончательный отчет по крушению самолета представят до декабря 2025 года.

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