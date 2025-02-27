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События

Выживших бортпроводников после крушения самолета близ Актау наградят в Чечне

бортпроводники, крушение самолета близ Актау, Чечня, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 00:38 Фото: пресс-служба МЧС РК
Члены экипажа самолета Azerbaijan Airlines AZAL, пережившие авиакатастрофу при выполнении рейса Баку — Грозный в декабре 2024 года, будут награждены медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", сообщает Zakon.kz.

 Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. 

"Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, проявившие исключительное мужество и высокий профессионализм, представлены к награде "За заслуги перед Чеченской Республикой", — заявил Кадыров.

Глава региона также отметил, что в память о погибших в результате крушения лайнера в Грозном будет установлена мемориальная плита.

Кадыров выразил соболезнования родственникам жертв трагедии, а также президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа. Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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