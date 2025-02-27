Выживших бортпроводников после крушения самолета близ Актау наградят в Чечне

Члены экипажа самолета Azerbaijan Airlines AZAL, пережившие авиакатастрофу при выполнении рейса Баку — Грозный в декабре 2024 года, будут награждены медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, проявившие исключительное мужество и высокий профессионализм, представлены к награде "За заслуги перед Чеченской Республикой", — заявил Кадыров.

Глава региона также отметил, что в память о погибших в результате крушения лайнера в Грозном будет установлена мемориальная плита.

Кадыров выразил соболезнования родственникам жертв трагедии, а также президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа. Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.

