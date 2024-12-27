Юный футболист погиб при крушении самолета близ Актау
Фото: pixabay
Один из погибших в результате крушения самолета AZAL вблизи города Актау был футболистом, сообщает Zakon.kz.
По информации Report, 13-летний Мухаммедали Еганов выступал за футбольный клуб "Гянджлик" в Баку.
25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау.
На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 – России, 6 – Казахстана и 3 – Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили – 29 человек, включая троих детей.
Ранее стало известно сколько выживших в крушении самолета в Актау доставлены в Россию и Азербайджан.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript