#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
515.25
535.91
5.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
515.25
535.91
5.18
Общество

Юный футболист погиб при крушении самолета близ Актау

Юный футболист погиб при крушении самолета близ Актау, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 06:30 Фото: pixabay
Один из погибших в результате крушения самолета AZAL вблизи города Актау был футболистом, сообщает Zakon.kz.

По информации Report, 13-летний Мухаммедали Еганов выступал за футбольный клуб "Гянджлик" в Баку.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау.

На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 – России, 6 – Казахстана и 3 – Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили – 29 человек, включая троих детей.

Ранее стало известно сколько выживших в крушении самолета в Актау доставлены в Россию и Азербайджан.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Алиментщики зарабатывают на жизнь в колониях Северо-Казахстанской области
Общество
03:40, 27 декабря 2024
Алиментщики зарабатывают на жизнь в колониях Северо-Казахстанской области
В Каспийское море спустили венки в память о жертвах авиакатастрофы в Актау
Общество
21:12, 26 декабря 2024
В Каспийское море спустили венки в память о жертвах авиакатастрофы в Актау
В ЗКО полиция спасла пожилого мужчину, застрявшего на машине в степи
Общество
21:05, 26 декабря 2024
В ЗКО полиция спасла пожилого мужчину, застрявшего на машине в степи
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: