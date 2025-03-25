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Мир

Учителя подали в суд на Трампа из-за попыток закрыть Министерство образования в США

учителя подали в суд на Трампа из-за ликвидации минобразования США, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 19:07 Фото: pixabay
Крупные союзы учителей США и правозащитники из Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Times, поводом для иска стало решение властей о ликвидации Министерства образования в Штатах.

"Администрация Трампа неоднократно заявляла о своем намерении закрыть это жизненно важное агентство, последний раз в указе от 20 марта 2025 года", – говорится в заявлении, которое было подано в суд.

Согласно данным издания, было подано два иска: один совместный от Национальной ассоциации образования (NEA) и NAACP в Мэриленде, другой – от Федерации американских учителей (AFT) в федеральный суд Массачусетса.

Уточняется, что только в марте из Министерства образования было уволено более 1,3 тыс. человек. Также авторы жалобы заявляют, что были отменены контракты и гранты на исследования и подготовку учителей на сумму более 1,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что журналисты "Голоса Америки" подали в суд на администрацию Трампа.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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