Лукаса Браво из "Эмили в Париже" и Шейлин Вудли из "Дивергента" заметили на свидании

Французский актер и модель Лукас Брав, ставший известным благодаря участию в романтической комедии Netflix "Эмили в Париже" в роли шеф-повара, попал под прицел фотокамер во время свидания с американской актрисой и моделью Шейлин Вудли из "Дивергента", сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, 33-летняя актриса "Феррари" и 36-летний актер были замечены вместе в Париже, не скрывая чувств. Пару сфотографировали держащимися за руки, обнимающимися и улыбающимися, когда они шли по одной из улиц французской столицы. На Лукасе Браво были горчичного цвета пиджак и коричневая пуховая куртка поверх зеленой футболки и темных брюк, а на Вудли – длинный черный плащ в несколько слоев и мешковатые серые брюки.

Между тем официально пара пока не комментировала отношения.

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