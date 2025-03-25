Лукаса Браво из "Эмили в Париже" и Шейлин Вудли из "Дивергента" заметили на свидании
Фото: Instagram/margueritebornhauser/shailenewoodley
Французский актер и модель Лукас Брав, ставший известным благодаря участию в романтической комедии Netflix "Эмили в Париже" в роли шеф-повара, попал под прицел фотокамер во время свидания с американской актрисой и моделью Шейлин Вудли из "Дивергента", сообщает Zakon.kz.
Как пишет People, 33-летняя актриса "Феррари" и 36-летний актер были замечены вместе в Париже, не скрывая чувств. Пару сфотографировали держащимися за руки, обнимающимися и улыбающимися, когда они шли по одной из улиц французской столицы. На Лукасе Браво были горчичного цвета пиджак и коричневая пуховая куртка поверх зеленой футболки и темных брюк, а на Вудли – длинный черный плащ в несколько слоев и мешковатые серые брюки.
Между тем официально пара пока не комментировала отношения.
Ранее психолог объяснила, почему мужчины исчезают после первого свидания.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript