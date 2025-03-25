#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
502.83
545.37
5.95
Мир

Лукаса Браво из "Эмили в Париже" и Шейлин Вудли из "Дивергента" заметили на свидании

артистов заметили на свидании, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 00:50 Фото: Instagram/margueritebornhauser/shailenewoodley
Французский актер и модель Лукас Брав, ставший известным благодаря участию в романтической комедии Netflix "Эмили в Париже" в роли шеф-повара, попал под прицел фотокамер во время свидания с американской актрисой и моделью Шейлин Вудли из "Дивергента", сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, 33-летняя актриса "Феррари" и 36-летний актер были замечены вместе в Париже, не скрывая чувств. Пару сфотографировали держащимися за руки, обнимающимися и улыбающимися, когда они шли по одной из улиц французской столицы. На Лукасе Браво были горчичного цвета пиджак и коричневая пуховая куртка поверх зеленой футболки и темных брюк, а на Вудли – длинный черный плащ в несколько слоев и мешковатые серые брюки.

Между тем официально пара пока не комментировала отношения.

Ранее психолог объяснила, почему мужчины исчезают после первого свидания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Умерла актриса Галина Марченко, подарившая голос Каркуше из "Спокойной ночи, малыши!"
Мир
01:48, 26 марта 2025
Умерла актриса Галина Марченко, подарившая голос Каркуше из "Спокойной ночи, малыши!"
Несколько десятков митингующих арестованы в Стамбуле
Мир
01:30, 26 марта 2025
Несколько десятков митингующих арестованы в Стамбуле
Дочь актера из "Форсажа" Джейсона Стейтема рассмешила фанатов своим видением макияжа
Мир
01:23, 26 марта 2025
Дочь актера из "Форсажа" Джейсона Стейтема рассмешила фанатов своим видением макияжа
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: