"Пауки-зомби" наводнили Лондон

Жители Лондона жалуются на необычных пауков, которые наводнили город. Эксперты утверждают, что пауки заражены "зомби-паразитом" – энтомопатогенным грибком, сообщает Zakon.kz.

Местный житель Гарет Дженкинс рассказал изданию Metro, что увидел тела пауков в белой пене во время работы в саду. По его словам, он буквально отскочил от удивления.

"У них были почти прозрачные ноги, и они были примерно на полдюйма больше. Я работаю ландшафтным дизайнером уже 20 лет, и никогда в жизни не видел ничего подобного", – добавил он.

Затем британец опубликовал фотографии пауков в соцсетях, где ему рассказали о заражении "зомби-паразитом" – энтомопатогенным грибком.

Как выяснилось, грибок заражает мозг пауков, а затем сохраняет их жизнь еще несколько дней, контролируя их движения и гарантируя возможность распространения на как можно большее количество особей.

Гарет также сообщил, что сообщил о своей находке Британскому микологическому обществу, которое подтвердило, что это действительно зомби-вирус.

"Они заверили меня, что это не может передаться людям. Но если я увижу, как кто-то из них побежит ко мне, у меня случится сердечный приступ", – шутит мужчина.

Ранее сообщалось, что ученые открыли новый вид грибов, "зомбирующих" пауков.