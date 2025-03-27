"Пауки-зомби" наводнили Лондон
Местный житель Гарет Дженкинс рассказал изданию Metro, что увидел тела пауков в белой пене во время работы в саду. По его словам, он буквально отскочил от удивления.
"У них были почти прозрачные ноги, и они были примерно на полдюйма больше. Я работаю ландшафтным дизайнером уже 20 лет, и никогда в жизни не видел ничего подобного", – добавил он.
Затем британец опубликовал фотографии пауков в соцсетях, где ему рассказали о заражении "зомби-паразитом" – энтомопатогенным грибком.
Как выяснилось, грибок заражает мозг пауков, а затем сохраняет их жизнь еще несколько дней, контролируя их движения и гарантируя возможность распространения на как можно большее количество особей.
Гарет также сообщил, что сообщил о своей находке Британскому микологическому обществу, которое подтвердило, что это действительно зомби-вирус.
"Они заверили меня, что это не может передаться людям. Но если я увижу, как кто-то из них побежит ко мне, у меня случится сердечный приступ", – шутит мужчина.
Fungus-infected ‘zombie spiders’ have invaded London https://t.co/ldTVNBGwDQ— Metro (@MetroUK) March 27, 2025
Ранее сообщалось, что ученые открыли новый вид грибов, "зомбирующих" пауков.