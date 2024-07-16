Самка каракурта и огромный паук-оса: житель Атырау показал обитателей его участка

Жители Атырау все чаще стали встречаться с необычными насекомыми в черте города. Один из них поймал каракурта на своем приусадебном участке, а также снял на видео паука-осу размером со спичечный коробок, передает корреспондент Zakon.kz.

Мужчина появление непрошеного гостя связал с жаркой погодой в городе. С таким видом членистоногих атыраусцы ранее не встречались.

"В Атырау в связи с жарой появилось множество пауков. Посмотрите, какой здоровый паук, размером со спичечный коробок. Это одна из разновидностей паука-осы, у него имеется световой меч-отражатель, к которому подлетают мухи, бабочки. Он жалит, как оса. Его укус может вызвать аллергическую реакцию, а как крайний вариант – анафилактический шок. Посмотрите, как страшно", – комментирует автор видео.

Далее он показал, как паук за несколько секунд окутал вязкой паутиной кузнечика, специально подкинутого в его сети.





"Смотрите, что вытворяет. Резко, моментом окручивает паутиной. За какие-то секунды. Он выпустил нейротоксин и обездвижил его. У нас много пауков появилось после паводков. В частных домах мы их видим", – добавил автор видео.

По словам учителя-биологии Елены Ким, этот вид пауков – теплолюбивые существа, и известно, что укус этого насекомого весьма болезненный для человека, но в целом яд не опасен.

"Эти насекомые средней величины. Длина тела самки достигает до трех сантиметров, а у самцов оно куда меньше – до 0,5. Длина ног у пауков может превышать пять сантиметров. Брюшко самок имеет округло-продолговатую форму. Рисунок брюшка имеет несколько черных поперечных полос на желтом фоне. У самцов, наоборот, окрас невзрачный. У них узкое брюшко бежевого цвета с продольными темными полосами. Исходя из перечисленного, на видео изображен самец. Я сама недавно у себя на даче встретила самку с ярким окрасом", – говорит биолог.

Фото: Елена Ким

Елена Ким отмечает, что этих экзотических насекомых не заметить невозможно. Но они кажутся нереальными, с ярким черно-желтым окрасом. Да и размер их всегда впечатляет.

Кроме того, мужчина показал каракурта, которого он поймал в банку.

"Утром я случайно увидел паутину каракурта. Вообще, вижу каракурта впервые. Паутину они обычно плетут близко к земле, на каменистых почвах. У него была жесткая паутина. Я ее веником убрал. Вот, смотрите, каракурт, это самка, у нее на брюшке красная точка. Яд очень опасный, кусает так, как будто булавкой укололся, укус вызывает жжение, потом появится онемение всего тела, боли в животе, может вызвать судороги. Так что, друзья, будьте осторожны, особенно детей предупреждайте", – дополнил житель Атырау.

Ранее Zakon.kz рассказывал о нашествии каракуртов в песчаных районах региона и о тысячах лягушек, оккупировавших село в Атырауской области.