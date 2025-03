Страшные кадры землетрясения в Бангкоке

28 марта 2025 года в Мьянме зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7. Ощутимые толчки почувствовали жители Таиланда. В Бангкоке сразу же объявили эвакуацию из высотных домов, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы массово публикуют кадры последствий разрушительного землетрясения.

Так, в Бангкоке рухнуло высотное здание.

BREAKING: Closeup video shows the moment skyscraper collapses in Bangkok, Thailand from powerful earthquake.pic.twitter.com/IKhRrecvQc — AZ Intel (@AZ_Intel_) March 28, 2025

Whole of bangkok just shook like crazy...this is scary

Stay safe everyone...stay in open spaces 🙏 pic.twitter.com/scX7YBUnrE — SoN! 🦋💫 || Ignore & Fly 🥂🦋 (@fanatic_devil16) March 28, 2025

Также публикуют ролики, как вода из бассейнов в высотках выливается наружу.

Власти Бангкока предупреждают о риске повторного землетрясения. Все службы приведены в режим готовности.

Video shot of iconic Mahanakorn building swaying during #Bangkok earthquake that occurred on Friday, March 28, around 1:20pm local time. pic.twitter.com/2pBW03PVc7 — Erasmo Guerra (@erasmoguerra) March 28, 2025

По данным иностранных СМИ, в самой Мьянме разрушено множество зданий.

Напомним, что ночью 28 марта 2025 года землетрясение зафиксировали в Таразе и ряде районов Жамбылской области. В Казнете появились видеокадры последствий природной стихии.