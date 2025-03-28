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События

Опубликованы кадры ночного землетрясения на юге Казахстана

трещина, кадры, ночь, землетрясение, юг, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 09:28 Фото: pexels
Ночью 28 марта 2025 года землетрясение зафиксировали в Таразе и ряде районов Жамбылской области. В Казнете публикуют видеокадры последствий природной стихии, сообщает Zakon.kz.

По данным регионального акимата, наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района.

"В селе Кулан района Т. Рыскулова сила землетрясения составила 4 балла, в городах Тараз, Шу, Кордайском, Мойынкумском районах – 2 балла", – уточнили в пресс-службе.

Также отмечено, что по поручению акима области работает оперативный штаб.

Кроме того, все объекты систем жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

К счастью, сведений о пострадавших не поступало.

Однако установлено наличие трещины на стене Дома культуры с. Каракыстак района Т. Рыскулова, здания Меркенской районной больницы, здания школы в селе Ойтал.

Информация о других объектах уточняется.

Глава региона Ербол Карашукеев уже выехал в Т. Рыскулова и Меркенский районы с целью ознакомления с ситуацией на местах.

"Работает "горячая линия" по номеру: 8(7262)513575".Пресс-служба акимата Жамбылской области

Жители региона публикуют в социальных сетях видеокадры произошедшего.

Алматинские сейсмологи позднее уточнили, что в городе ощутимости не было.

В то же время в Бишкеке магнитуда землетрясения составила 5,5. Толчки продолжались несколько секунд и ощущались как слабая дрожь стен и мебели, особенно в многоэтажках.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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