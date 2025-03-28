Опубликованы кадры ночного землетрясения на юге Казахстана
По данным регионального акимата, наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района.
"В селе Кулан района Т. Рыскулова сила землетрясения составила 4 балла, в городах Тараз, Шу, Кордайском, Мойынкумском районах – 2 балла", – уточнили в пресс-службе.
Также отмечено, что по поручению акима области работает оперативный штаб.
Кроме того, все объекты систем жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
К счастью, сведений о пострадавших не поступало.
Однако установлено наличие трещины на стене Дома культуры с. Каракыстак района Т. Рыскулова, здания Меркенской районной больницы, здания школы в селе Ойтал.
Информация о других объектах уточняется.
Глава региона Ербол Карашукеев уже выехал в Т. Рыскулова и Меркенский районы с целью ознакомления с ситуацией на местах.
"Работает "горячая линия" по номеру: 8(7262)513575".Пресс-служба акимата Жамбылской области
Жители региона публикуют в социальных сетях видеокадры произошедшего.
Алматинские сейсмологи позднее уточнили, что в городе ощутимости не было.
В то же время в Бишкеке магнитуда землетрясения составила 5,5. Толчки продолжались несколько секунд и ощущались как слабая дрожь стен и мебели, особенно в многоэтажках.