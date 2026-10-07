Два самолета столкнулись в аэропорту США

Самолет американской и канадской авиакомпаний столкнулись во время выруливания в международном аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает Zakon.kz.

По данным Los Angeles Times, 6 октября 2026 года самолет Delta Air Lines выруливал к взлетной полосе, когда его левое крыло задело горизонтальный стабилизатор самолета Air Canada. Канадский Boeing 777 в этот момент буксировали к выходу на посадку.

"Я смотрел в окно, пока мы выруливали к выходу на посадку, и самолет Delta A350 умудрился врезаться в припаркованный самолет Air Canada. Припаркованный самолет. Я не устану это повторять", – рассказал один из пассажиров.

О пострадавших среди пассажиров и членов экипажа не сообщается. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента.

Израиль провел предварительное расследование инцидента на борту Flydubai. 30 сентября 2026 года самолет подал сигнал о захвате и пропал с радаров.