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Мир

Президент Казахстана подарил автобус гимназии в Бишкеке

автобус, школа, , фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 17:22 Фото: посольство Республики Казахстан в Кыргызстане
В Бишкеке состоялась церемония передачи школьного автобуса, предназначенного для учеников гимназии № 33. Такой подарок образовательному учреждению сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Также школе передали книгу главы Казахстана "Слово об отце", которая переведена на кыргызский язык.

В посольстве Республики Казахстан в Кыргызстане пояснили, что в военные годы в здании школы располагалось Фрунзенское военное пехотное училище. Первый набор курсантов составили призывники из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. В их числе был отец президента, Кемел Токаев.

"Отсюда его призвали на фронт. Также в стенах этого военного училища прошли курсы Қазақстан Халық Кахарманы Рахымжан Кошкарбаев, герой Советского Союза Василий Петрищев и другие участники Великой Отечественной войны. В память об этом и в знак уважения к школе, был передан такой подарок", – говорится в сообщении.

Фото: посольство Республики Казахстан в Кыргызстане

Наряду с этим, объявлено о предоставлении трех бесплатных учебных квот для выпускников школы-гимназии в Сатпаев Университете города Алматы.

Фото: посольство Республики Казахстан в Кыргызстане

Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в КР Рапиль Жошыбаев также передал сувенирный экземпляр книги президенту Кыргызстана Садыру Жапарову от имени автора – Касым-Жомарта Токаева.

Ранее в Алматы поздравляли ветерана Великой Отечественной войны Василия Зинченко, который отмечает 101-й день рождения.

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Андрей Дюсупов
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